الأمم المتحدة 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسدانت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان الهجوم الذي وقع أمس الأول في منطقة مكتظة بالمدنيين في مدينة كابل.وقالت البعثة، في بيان صحفي لها ، أنها تعمل بنشاط للتحقق من المعلومات التي تشير إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين، بمن فيهم النساء، في هجوم منسق داخل المكاتب الحكومية وحولها.وشددت الأمم المتحدة على وجوب تقديم منظمي مثل هذه الهجمات ومن يقدمون لهم الدعم إلى العدالة ومحاسبتهم.// انتهى //19:31ت م0222