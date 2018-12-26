عام / الانتربول السعودي يستعيد مواطناً مطلوباً في قضية تحرير شيكات بدون رصيد // للصحف فقط //
الأربعاء 1440/4/19 هـ الموافق 2018/12/26 م واس
الرياض 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واس
تمكن الإنتربول السعودي بوزارة الداخلية من استعادة مواطن مطلوب في قضية تحرير شيكات بدون رصيد بمبلغ إجمالي يصل إلى قرابة (30) مليون ريال سعودي وذلك بعد تمكنه من مغادرة المملكة قبل نظر القضية قضائياً ، حيث تم في إطار التعاون الدولي القائم مع الدول الاعضاء بمنظمة الانتربول الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود و بالمتابعة المستمرة للقضية القبض عليه خارج المملكة واستعادته في يوم الثلاثاء 18 / 4 / 1440 هـ وإحالته للجهات المختصة لإكمال المقتضى النظامي بحقه . والله ولي التوفيق
// للصحف فقط // // انتهى //
19:32ت م
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