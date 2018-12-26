تونس 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسألقت قوات الأمن التونسي القبض على ثلاثة عناصر بمدينة صفاقس على علاقة بتنظيم داعش الإرهابي وكانوا يخططون لعمليات إرهابية وفق بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم.واضاف البيان أنه تم ضبط مواد لتصنيع المتفجرات بحوزة الموقوفين، إلى جانب عدد من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام فيما لاتزال الأبحاث متواصلة بشأن ملاباسات القضية.ولم يقدم البيان تفاصيل أخرى.// انتهى //19:32ت م0224