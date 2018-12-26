عمّان 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسوقعت الحكومة الأردنية اليوم، اتفاقية مع الهيئة العربية للبث الفضائي، لاستضافة الأردن لمقر الهيئة.وبحسب بيان صحفي، تهدف الهيئة إلى الإسهام في خدمة العمل العربي المشترك بحقول الإعلام والاتصالات، وبناء جسور من التعاون بين المؤسسات الإعلامية العربية والمنظمات الدولية المتخصصة، وتشجيع الإنتاج العربي المشترك، وتهيئة وتدريب الكوادر الإعلامية لخدمة السوق العربي، وإصدار ونشر البحوث والدراسات الإعلامية المتخصصة.الجدير بالذكر أن الهيئة العربية للبث الفضائي هي إحدى الهيئات والمنظمات العربية المهنية المتخصصة في قطاع الإعلام والتي تعمل ضمن منظومة جامعة الدول العربية.// انتهى //19:44ت م0225