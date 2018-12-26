مكة المكرمة 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسأشاد وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد المساعد لقطاع الحج والعمرة باليمن طارق غالب القرشي, بما تقوم به المملكة العربية السعودية من مشروعات تطويرية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وما تبذله من جهود مباركة لخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام, مؤكدًا أن هذه الأعمال المباركة تعد دليلًا صادقًا على إيمانها العميق بالرسالة العظمى التي أوكلها الله عز وجل لولاة أمرها وشعبها المخلص تجاه الحجاج.وبين عقب لقائه اليوم رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية المهندس عباس بن عبدالغني قطان وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة بمقر المؤسسة, أن وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية تُخضِع حجاجها للتوعية بنسك الحج والأنظمة المعمول بها في المملكة وتؤكد على مدى استيعابهم لها والالتزام بها من خلال خطب الجمعة والبرامج التوعوية في القنوات الفضائية اليمنية والدورات التوعوية قبل القدوم للحج كاشفاً أن عدد الحجاج اليمنيين لهذا العام 1440هـ يبلغ نحو 24 ألف حاج.من جانبه بين المهندس قطان, أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات التي ستقدمها المؤسسة بمشيئة الله تعالى للحجاج اليمنيين خلال موسم حج هذا العام 1440هـ من الإسكان والاستقبال والتفويج والنقل والتصعيد والتغذية وغيرها من الخدمات, مؤكداً أهمية الالتزام بالمسار الاليكتروني والتقيّد ببرنامجي التفويج لمنشأة الجمرات والتفويج للطواف حول الكعبة المشرفة, مشدداً على ضرورة توعية الحجاج بجميع مراحل الحج قبل قدومهم للأراضي المقدسة للخروج بموسم حج ناجح بإذن الله تعالى.// انتهى //19:46ت م0227