مكة المكرمة 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسأطلق المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في أجياد بمكة المكرمة, مسابقة الكترونية بعنوان "أمّ الكتاب" تتمثل في تسجيل مقطع فيديو من قبل المتسابق وهو يتلو سورة الفاتحة تضم ثلاث فئات من عمر السادسة وحتى الخامسة عشر.وتهدف المسابقة إلى تهيئة الأطفال للصلاة وربْط صِلَة الأولاد بالله تعالى في سِنِّ الطفولة المبكِّرة والإسهام الفاعل في غرس قيمة القرآن الكريم وإيجاد جيل متمسك ومهتم بكتاب الله وفتح آفاق حقيقية وجديدة للتنافس الشريف والمفيد واكتشاف المواهب الجديدة للنشء ودعمها وتحفيزها.وبين المكتب أن للمسابقة خمسة معايير من جمال الصوت ووضوحه والصورة ودقة التصوير والإخراج الفني والبُعد عن اللحن الجلي والخفي والقراءة برواية حفص عن عاصم, كما وضع المكتب عددًا من الضوابط والشروط تتمثل في كتابة اسم المتسابق ومكان الإقامة وتاريخ الميلاد وألاّ تتجاوز مدة المقطع دقيقتين وإرسال المشاركات عبر واتس اب المكتب (0553303558).وأفاد أن آخر موعد لاستقبال المشاركات سيكون في يوم 1440/5/30هـ، وموعد إعلان الفائزين سيكون بمشيئة الله في يوم 1440/6/12هـ موضحًا أن المكتب رصَدَ جوائز قيمّة للمشاركين تتجاوز (20,000) ريال من نقدية وعينية.// انتهى //19:47ت م0228