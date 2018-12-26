عرعر 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسنظم النادي الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية ممثلة باللجنة النسائية أمس، محاضرة أدبية بعنوان "اللغة والهوية .. في دور الشباب في تعزيز اللغة العربية" قدمتها معلمة اللغة العربية شريفة الذويب العنزي, وذلك على مسرح النادي بعرعر.وتحدثت العنزي عن تعريف وتفنيد لمصطلحات اللغة والهوية والعلاقة فيما بينهما، ودور عنصر اللغة كأحد مقومات الهوية، و الوعاء الحاضن لمنجزات الحضارة والشاهد الأمين على تاريخ الأمة.وتطرقت إلى دور الشباب في تعزيز اللغة العربية والنهوض بها والاعتزاز في التحدث بها, والدور الذي يقع على المربين والمربيات في الحفاظ على لغة القرآن الكريم.// انتهى //19:52ت م0229