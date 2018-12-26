نجران 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسنفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران،أمس ، جولات تفتيشية على نشاط ومنافذ بيع الذهب والمجوهرات بالمنطقة ، بهدف التأكد من تطبيق قرار توطين الوظائف التي يجب شغلها بالسعوديين.وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بنجران، عبدالله بن محمد الدوسري، أن منافذ بيع الذهب والمجوهرات من النشاطات المستهدفة بالتوطين بالمنطقة، مبيناً أنه تم خلال الجولة حصر ٢٤محلاً وعدد ٤٢ موظفاً سعودياً ، بدون تسجيل أي مخالفات لتوطين الوظائف، داعياً أصحاب الأعمال المستهدفة بالتوطين إلى المسارعة بتوظيف السعوديين في تلك الأنشطة.// انتهى //20:36ت م0234