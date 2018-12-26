مكة المكرمة 19 ربيع الأخر 1440هـ الموافق 26 ديسمبر 2018م واسخصصت اللجنة المنظمة لمهرجان عسفان الثاني الذي يستمر حتى نهاية الشهر الحالي ثلاث رحلات سياحية يومية تبدأ من أرض المهرجان عند الساعة الرابعة عصراً عبر باصات مخصصة ومزودة بمرشدين سياحيين مروراً ببئر التفلة ، ثم السوق القديم ، عقبه إلى بئر الجنانية، مروراً بالقلعة، ثم العودة إلى أرض المهرجان.يذكر أن عسفان تضم العديد من الواقع الأثرية التي يبلغ عددها 11 معلماً أثرياً عدا المواقع التاريخية .// انتهى //20:42ت م0235