الجنادرية 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسيستقبل جناح وزارة الخارجية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" زوار المهرجان في نسخته الثالثة والثلاثين بمعروضات متنوعة منها جواز السفر الدبلوماسي الصادر في عام 1395 لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ضمن معروضات الوثائق في جناح وزارة الخارجية بالجنادرية، حيث تعرض الوزارة عدداً من الوثائق النادرة والتي يعود تاريخ بعضها إلى 88 عاماً مضت.وقال مدير عام مركز الاتصال والإعلام الجديد بالوزارة رئيس اللجنة التنفيذية لمشاركة الوزارة بالجنادرية أحمد بن محمد الطويان، إن جناح الوزارة هذا العام بمعروضاته يعكس تاريخاً طويلاً للدبلوماسية السعودية، وتحدث الطويان عن ما يقدمه الجناح للزوار من شرح متكامل عن آليات العمل في وزارة الخارجية وإنجازاتها على كافة الأصعدة، وتطرق للمحور التاريخي الذي يستعرض معلومات مهمة عن علاقات المملكة بالعالم منذ تأسيسها، وأبرز مواقفها إقليمياً ودولياً، وما تقوم به في إطار رؤية المملكة 2030 وتعزيز الشراكات الدولية.يذكر أن وزارة الخارجية دشنت مقرها الجديد في الجنادرية تجريبياً هذا العام، ويعد من المباني المميزة في المهرجان والذي تم إنشاؤه بمعايير حديثة وعصرية بإشراف من وكالة الوزارة للشؤون العامة وإداراتها الهندسية والإدارية المختصة.// انتهى //20:45ت م0236