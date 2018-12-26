طرابلس 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسأجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمملكة المغربية ناصر بوريطة اليوم، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية محمد سيالة.وقدّم وزير الشؤون الخارجية المغربي تعازي المملكة والشعب المغربي في ضحايا التفجير الإرهابي الذي تعرض له مقر ديوان وزارة الخارجية الليبية بطرابلس، مؤكداً استعداد المملكة المغربية لاستقبال جرحى الانفجار وعلاجهم بالمستشفيات المغربية، وأن موقف المملكة المغربية راسخ في دعم ومؤازرة ليبيا في مواجهة خطر الإرهاب والتطرف الذي تواجهه.// انتهى //20:49ت م0237