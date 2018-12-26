لندن 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على تباين. ‬وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي الجلسة مرتفعاً بنسبة 0.02% إلى 3000.61 ‬نقطة، كما سجل مؤشر "داكس" الألماني مكاسباً بمقدار 22.72 ‪‬نقطة، بنسبة 0.21% ليصل إلى 10633.82 نقطة.وتراجع مؤشر "آي بي إي إكس 35" الأسباني 76.20 نقطة، بنسبة 0.89% ليصل إلى 8480.60 نقطة، كما أغلق مؤشر"أي إي إكس الهولندي منخفضاً 6.47 نقطة، بنسبة 1.33% ليصل إلى 478.34 نقطة.// انتهى //21:17ت م0238