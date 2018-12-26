اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأوروبية تنهي على تباين
الأربعاء 1440/4/19 هـ الموافق 2018/12/26 م واس
لندن 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واس
أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على تباين.
وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي الجلسة مرتفعاً بنسبة 0.02% إلى 3000.61 نقطة، كما سجل مؤشر "داكس" الألماني مكاسباً بمقدار 22.72 نقطة، بنسبة 0.21% ليصل إلى 10633.82 نقطة.
وتراجع مؤشر "آي بي إي إكس 35" الأسباني 76.20 نقطة، بنسبة 0.89% ليصل إلى 8480.60 نقطة، كما أغلق مؤشر"أي إي إكس الهولندي منخفضاً 6.47 نقطة، بنسبة 1.33% ليصل إلى 478.34 نقطة.
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21:17ت م
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