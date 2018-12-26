الرياض 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واستعقد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية ورشة العمل الأولى بعنوان (تحديث البيانات للموظفين ورفع الجاهزية لكل فرع)، في ديوان الوزارة يوم غدٍ الخميس ، بمقر الوزارة بالرياض .وتهدف ورشة العمل إلى تطوير منظومة أعمال الموارد البشرية والتقنية في الوزارة و جميع فروعها وما يتبعها من مكاتب بالمحافظات والمراكز، بالإضافة للأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة بمكة المكرمة، بحضور ممثلي إدارة تقنية المعلومات، وإدارة الموارد البشرية وعملياتها، وإدارة المتابعة في كل فرع.ويأتي عقد هذه الورشة إنفاذاً لتوجيهات معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتظافر الجهود والتعاون لتطوير منظومة أعمال الوزارة.// انتهى //21:18ت م0240