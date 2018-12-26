المدينة المنورة 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسشاركت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في الاجتماع الـ 15 لعمداء شؤون المكتبات بالجامعات السعودية بمقر وزارة التعليم بالرياض مؤخراً ، والذي رأسه معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي.وهدف الاجتماع إلى تعزيز جهود الوزارة في دعم وتطوير العملية التعليمية للمكتبة الرقمية السعودية، كما بحث المجتمعون عدداً من الموضوعات التي تركز على الرؤية للمراحل القادمة للمكتبة الرقمية السعودية، وأوصوا بالاهتمام بتفعيل دور ضابط الاتصال في عمادات شؤون المكتبات، وإضافة وتفعيل الاشتراكات التي تخدم الباحثين، وحذف مالم يكن لها الأثر في خدمة الباحثين، والتوصية بإنشاء منصة تختص بالكتب والمراجع الدراسية في المرحلة الجامعية تخدم طلاب الجامعات وتخفف عنهم النفقة في شراء المراجع والمصادر.//انتهى//21:30ت م0245