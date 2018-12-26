الجنادرية 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسيقدم فريق الجوالة والكشافة في جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة جهوداً كبيرة في خدمة زوار المهرجان.وأوضح مشرف النشاط الكشفي بالمؤسسة عبدالله نيازي أنه تم اختيار 90 كشافًا وجوّالًا من مختلف وحدات المؤسسة من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية على مستوى المملكة لاستقبال الضيوف واستطلاع الآراء لزوار الجناح وتنظيم مسرح الطفل الخارجي والتعداد اليومي للزائرين ومساندة أركان الأجنحة المهنية والتقنية وتوزيع الدعوات للجمهور لزيارة الجناح وتنظيم عملية الدخول .وبين أن الكشافة تقدّم أعمالًا تطوعيةً متعددةً طيلة أيام العام، كالمشاركة في خدمة الحجاج ومساعدة كبار السن ، والمساهمة في حملات نظافة البيئة وغيرها من الأعمال التي تحرص كشافة المؤسسة على مشاركة جميع الجهات الرسمية في أداء أعمالها، منوهًا بالدعم الذي تلقاه كشافة المؤسسة من معالي المحافظ الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ومن نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني .// انتهى //22:09ت م0248