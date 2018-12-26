الرباط 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسأدانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، الهجوم الإرهابي الذي قام به انتحاريان يوم أمس على مقر وزارة الخارجية الليبية في طرابلس العاصمة، وأسفر عنه إصابة عددٍ من الأشخاص.وقال مدير عام المنظمة الدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجري في بيان اليوم " إن هذا العمل الإرهابي الشنيع لا يقوم به إلا مجرمون فقدوا الوازع الديني والانتماء الوطني، وهو فساد في الأرض يجرّمه الإسلام ويمقته". مؤكداً تضامن المنظمة مع الحكومة الليبية والشعب الليبي في مواجهة الإرهاب ومن يدعمه.// انتهى //22:09ت م0249