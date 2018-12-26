جدة 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واستطلق الجمعية العلمية السعودية للطب الباطني بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة غدًا، أعمال المؤتمر العلمي بعنوان "المستجدات في أمراض الروماتيزم، بحضور رئيس الجمعية السعودية لأمراض الباطنة أستاذ أمراض الروماتزم بجامعة الملك عبدالعزيز، ورئيس اللجنة العلمية في المنطقة الغربية لأمراض الروماتزم الدكتور سامي محمد بحلس .ويُناقش المؤتمر, في ورش عمل علاج هشاشة العظام، وكيفية إعطاء أبر في المفصل، واستخدام الأشعة الصوتية لتشخيص التهاب المفاصل، وكيفية عمل بحث علمي وكتابة ورقة علمية، ومستوى التطور ، والتقدم الذي وصل له علم أمراض الروماتزم، للوصول للتشخيص المبكر للمرض وإعطاء العلاج الشافي - بإذن الله -، بهدف إيصال هذا التطور للأطباء بواسطة نخبة من الأطباء السعوديين من مختلف القطاعات، وأطباء عالميين.وأفاد الدكتور بحلس أن المؤتمر الذي يستمر يومين، ويُشارك فيه أكثر من 20 طبيبًا سعوديًا من مختلف القطاعات أساتذة جامعيين واستشاريين وأطباء وأساتذة من بريطانيا ومصر، يأتي بهدف الاطلاع ومناقشة آخر ما وصل إليه العلم الحديث من طرق لتشخيص أمراض الروماتزم وعلاجها، وبالأدلة والبراهين المستندة على دراسات إكلينيكية، وآخر تطورات علاج مرض الروماتويد والذئبة الحمراء وهشاشة العظام.ولفت الانتباه إلى أن من أهم توصيات المؤتمر, بدء العلاج المبكر لمرض الروماتويد, خصوصاً بدواء الميثوتركسات, إضافة إلى أدوية أخرى للعلاج تساعد على التحكم بالمرض، وأفضل الطرق لعلاج الذئبة الحمراء، وأهمية الغذاء والرياضة في علاج هشاشة العظام مع كيفية متابعة هذه الأمراض.// انتهى //22:42ت م0250