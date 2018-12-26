الرياض 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واساختتمت اليوم منافسات الجولة الثامنة عشر من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة 3 مباريات جمعت المجزل مع النجوم، والأنصار مع الكوكب، والعدالة مع الخليج .فعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية حقق المجزل فوزًا على ضيفه النجوم 2-1، افتتح النتيجة لأصحاب الأرض اللاعب جواو باولو في الدقيقة 3 قبل أن يعادل محمد البيشي النتيجة في الدقيقة 38، ليعود المجزل ويتقدم مجددًا عن طريق كارلوس إستيبان في الدقيقة 42 ، ليرفع المجزل رصيده لـ 24 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد النجوم عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر.وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة الأنصار والكوكب، تقدم الكوكب أولًا عن طريق خوسيه فارجارد من ركلة جزاء في الدقيقة 25، قبل أن يعادل الأنصار النتيجة عن طريق طارق عبدالعزيز "بالخطأ في مرماه" في الدقيقة 35 ، ورفع الأنصار رصيده لـ 29 نقطة في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد الكوكب عند 21 نقطة في المركز السادس عشر.وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية حسم العدالة مباراته أمام الخليج بالفوز 2-1. تقدم العدالة أولًا عن طريق تشارلز أندريا في الدقيقة 13 قبل أن يعادل برناردو دي سوزا النتيجة في الدقيقة 45، فيما عاود العدالة التقدم عن طريق مختار فال في الدقيقة 80 ، ليرتقى العدالة للمركز الثاني في سلم الترتيب بـ 30 نقطة، فيما توقف رصيد الخليج عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر.// انتهى//22:42ت م0251