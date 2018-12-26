الرياض 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسلفت جناح مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بمعرض جدة الدولي للكتاب اهتمام زوار المعرض، حيث تضمن عرض للكتب والمطبوعات والوثائق التي تم توزيعها على أقسام ومكونات متعددة تستهدف كافة شرائح المجتمع، وتلبي رغبات المستفيدين والمثقفين وأفراد الأسرة .وعرضت المكتبة في جناحها مشروعاتها وإصداراتها، والتي تعبر عن جهودها في نشر الثقافة وصناعة المعرفة والتواصل الحضاري وحفظ التراث والمسؤولية المجتمعية، إضافة إلى ما قدمته عبر المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب، والذي نشرت من خلاله حافلات تجوب الميادين واُخرى مختصه بالجامعات والمدارس وأيضًا المدن والقرى إضافة إلى مكتبات المطارات و أندية القراءة .إضافة إلى تقديمها لمركز الفهرس العربي الموحد والمكتبة الرقمية العربية وأهميتهما في صناعة المعرفة، والموسوعات الوطنية التي عكفت عليها المكتبة وقدمتها للعالم مثل موسوعة تاريخ الملك عبدالعزيز الدبلوماسي وموسوعة المملكة العربية السعودية و موسوعة المملكة للأطفال والناشئة ، وجائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- العالمية للترجمة .وعرض ما تحتويه المكتبة من مقتنيات الخرائط والصور النادرة والمخطوطات والوثائق والعملات النادرة .كما قدمت عبر جناحها ما تقدمه من نشاطات مستمرة في مجال الطفل وحثه على التأليف والابداع وإكسابه مهارة التفكير بهدف صناعة جيل معرفي يرتكز في نشاطاته المختلفة على القراءة والبحث، باعتبارها بيت ريادة في هذا المجال ،وكان آخرها المشاركة البارزة في معرض إكسبو للطفل في الجمهورية الصينية الشعبية التي حظيت باهتمام واسع .وتعتبر مكتبة الملك عبدالعزيز العامة والتي تشارك دائمًا بشكل بارز في المحافل الثقافية مما أعطى مؤشرًا مهمًا بأن المؤسسات الوطنية قادرة على إبراز ما لدينا من ثقافة وتنوع معرفي وتراثي وتقديم خدماتها بجودة ترقى إلى مستوى توقعات المستفيدين من هذه الخدمات وتلبى احتياجاتهم .وأوضح نائب المشرف العام على المكتبة الدكتور عبدالكريم الزيد أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تقدم الكثير في مشاركاتها سواء في معارض الكتاب والمناسبات الثقافية داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، لما لديها من إمكانات نوعية سواء عبر مقتنياتها أو مشروعاتها أو كوادرها البشرية من أبناء هذا الوطن المعطاء والذين تم تدريبهم بشكل عال لتقديم الخدمات المعرفية والثقافية ورفع كفاءة الأداء بما يتناسب وحجم تطلعات المثقفين والباحثين والزوار ، وهذا العام في معرض جدة والاهتمام الذي يصاحبه من المسؤولين وفِي مقدمتهم أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ونأمل أن تحقق المشاركة ما نطمح له من نشر الثقافة وخدمة البحث العلمي والتراث العربي والترجمة أو عبر استثمار تقنيات المعلومات في الوصول إلى شرائح أكبر من المستفيدين .// انتهى //23:47ت م0252