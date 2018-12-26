الجنادرية 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واستميز جناح المديرية العامة للدفاع المدني بالجنادرية بعرض عدة فرضيات توعوية لبعض الحوادث البسيطة التي يتكرر وقوعها، من بينها حوادث انغلاق الأبواب بالمنازل أو المدارس أو المباني العامة والتجارية، واحتجاز الأشخاص في الأماكن التي تؤدي إليها .وحثّ الدفاع المدني متابعي فرضية انغلاق الأبواب الخشبية على المبادرة بالاتصال بالدفاع المدني عند مواجهة صعوبات في فتح الأبواب المنغلقة خاصة في حال احتجاز الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ، والحرص على تهدئة المُحْتجز حتى يتم إخراجه بالأساليب الصحيحة ، وإبعاد كل من يثير مخاوف المُحْتجز عن الموقع، كما بيّن رجال الدفاع المدني كيفية فتح الأبواب المنغلقة بالطريقة العادية باستخدام الأدوات البسيطة مثل المفكات والكماشات أو الأدوات المخصصة لفتح الأبواب الخشبية المتداولة في الأسواق.// انتهى //23:47ت م0253