الطائف 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسأعلنت جامعة الطائف اليوم تخرج أول دفعة من الطلبة الملتحقين بالدبلوم العالي في التربية، وبات بإمكان الخريجين الحصول على صورة مصدقة من موقع الجامعة.وجاء إعلان جامعة الطائف تخرج الدفعة بعد صدور موافقة وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى على توصية مجلس جامعة الطائف بتحويل مسمى درجة الدبلوم العام في التربية إلى درجة الدبلوم العالي في التربية.وهنأ معالي مدير جامعة الطائف الطلبة الخريجين بمناسبة تخرجهم، وكذلك بمناسبة تحويل مسمى شهاداتهم إلى الدبلوم العالي في التربية كأول دفعة يحصل خريجوها على هذا الدبلوم.وأوضح وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن الأسمري، أن جامعة الطائف نفذت مشروع التحول البرامجي لجميع برامجها، ومنها برنامج الدبلوم العام في التربية، حيث تم تعديل البرنامج ليركز على المهارات الأساسية التي يحتاجها المعلم، وزيادة مدةدراسته إلى ثلاثة فصول دراسية.وذكر وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير، أن الجامعة حرصت على أن يكون الدبلوم التربوي ذا طبيعة تطبيقية، بربط محتواه باستراتيجيات التعليم والتعلم وبعمليات إدارة الصف، وإكساب المعلم الطالب مهارات البحث الإجرائي، مع إجادة عمليات القياس والتقويم وربطهابالتعلم، تعزيزًا للاتجاهات الإيجابية نحو مهنة التعليم ولضمان فاعلية معلم المستقبل، بما يحقق الارتقاء بمهنة التعليم.وأفاد الدكتور الأسمري أن تطوير برنامج الدبلوم التربوي جاء بالتعاون مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، في ضوء مبادرات جامعة الطائف لتطوير برامجها الأكاديمية، عبر مشروع التحول البرامجي، الذي يتواكب مع رؤية المملكة (2030) ومتطلباتها.بدوره، أوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور وصل الله عبدالله السواط، أن عمادة القبول والتسجيل أنهت هذا المساء تخريج الطلبة، مؤكدًا أن بإمكان الخريجين الدخول الآن على صفحاتهم الشخصية من خلال رابط النماذج لطباعة صورة مصدقة من الوثيقة إلى حين استلام أصل وثائقهم من كلية التربية مطلع الأسبوع المقبل.// انتهى //00:00ت م0255