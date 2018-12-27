مكة المكرمة 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسالتقى معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم، معالي وزير الداخلية والأمن بجمهورية كوت ديفوار السيد سيديكي دياكيتي، والوفد المرافق له.وتناول معالي الدكتور بنتن، خلال اللقاء العلاقات بين البلدين وعددًا من الموضوعات ذات العلاقة بالحجاج والمعتمرين والزوار، مؤكدًا حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على تقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة .من جانبه أشاد معالي وزير الداخلية والأمن بدولة كوت دي فوار ، بالجهود الحثيثة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لخدمة ضيوف الرحمن، وتوجيهاتهم المستمرة والهادفة لتأمين سلامة جميع الحجاج وتيسير أدائهم للمناسك .// انتهى //00:01ت م0256