الجنادرية 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسقام معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وعدد من كبار مسؤولي المجلس بزيارة جناح وزارة الخارجية في الجنادرية.وكان في استقبال معاليه مدير عام مركز الاتصال والإعلام الجديد بالوزارة رئيس اللجنة التنفيذية لمشاركة الوزارة بالجنادرية أحمد بن محمد الطويان.واستمع معاليه لشرح مفصل عن محتويات الجناح والخدمات التي تقدمها الوزارة والتطور الذي شهده الحضور السياسي للمملكة منذ تأسيسها.كما اطلع معاليه خلال الزيارة على الوثائق النادرة التي ضمها المعرض، ومبادرات المملكة في التصدي للتطرف والإرهاب وصون الأمن والسلم الدوليين.وأبدى معالي الدكتور الزياني إعجابه بما شاهده في الجناح، وهنأ معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير على ما وصلت إليه الدبلوماسية السعودية في أدوات تواصلها مع الشعوب.// انتهى //00:08ت م0258