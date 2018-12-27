الرياض 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واس

شرف صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، الأمسية الرابعة ضمن الفعاليات الثقافية بالجنادرية (33) للتراث والثقافة والتي أقامتها لجنة الأدب الشعبي ، وذلك على مسرح قاعة المؤتمرات بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالرياض .

وأحيا الأمسية التي حضرها جمهور غفير من محبي الشعر الشعبي الشعراء: مانع بن شلحاط ، عبدالرحمن بن بديع ، سعيد بن مانع ، ومن الإمارات: خليفة الكعبي، والمنشد ماجد الرسلاني ، وقدم الأمسية الإعلامي سعد زهير .

وقدم الشعراء العديد من النصوص الشعرية الوطنية ، وفي مختلف أغراض الشعر ، تفاعل معها الجمهور ونالت استحسانهم .

وفي نهاية الأمسية سلم سمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف الدروع التذكارية للمشاركين في الأمسية .

الجدير بالذكر أنه ستقام مساء غدٍ الأمسية الخامسة المخصصة للشاعرات في الجنادرية 33 ، وهن : عيدة الجهني ، ولولوة الدوسري من المملكة العربية السعودية ، وزينب البلوشي من الإمارات، وسبيكة الشحي من البحرين وتقدمها المذيعة فوز العوض .

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