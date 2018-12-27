الرياض 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسيبدأ المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين أولى مراحل برنامجه الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها شهر أغسطس القادم بمقدونيا ، عبر المعسكر الخارجي الذي سيقام غداً في جمهورية مصر العربية وسيتخلله عدة مباريات ودية .وضمت قائمة اللاعبين 24 لاعباً بقيادة المدرب أحمد نبيل وهم ، نواف العتيبي وبندر مجرشي ومازن العجلان وإبراهيم الثعلبي وعبد لله اليوسف و سجاد الشويخات و حسن آل تركي و جواد جفال و مهند العابد و جهاد أبو علوه وسجاد الخضيمي و حسن آل محمد حسين و محمد العبد المحسن وريان المعيبد ووسام المحسن وصالح عاشور وحسن الحمد و حيدر الحسن و محمد الاحسائي و أيمن آل خليف وعلي المحسن و مرتضى القصير و سجاد عبد الرحيم و محمود البحار .// انتهى//00:39ت م0262