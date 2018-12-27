الرياض 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسعاود المنتخب السعودي تحت 21 عامًا لكرة القدم تدريباته اليوم بعد مباراته الودية أمس الثلاثاء مع ضيفه منتخب تونس، وذلك ضمن المعسكر الإعدادي المقام بالطائف في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020.وأجرى الأخضر مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، والتي قسّم الجهاز الفني في بدايتها اللاعبين إلى مجموعتين، أجرت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية مرانًا استرجاعيًا، في حين بدأت المجموعة الثانية تدريباتها بمران على التمرير، أعقبه مران الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة مصغّرة.ويواصل المنتخب تدريباته غدًا بحصة مسائية استعدادًا لمواجهة منتخب تونس مساء الجمعة في ختام المعسكر.// انتهى//02:02ت م0265