عام / الصحف السعودية
الخميس 1440/4/20 هـ الموافق 2018/12/27 م واس
الرياض 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
القيادة تعزي أسرة المشعل
المملكة تدين الأعمال الإرهابية في ليبيا وأفغانستان والعراق
الانتربول السعودي يستعيد مطلوباً في قضية «شيكات»
تقرير مدني مكة على طاولة أمير المنطقة
فهد بن سلطان: حظيت بدعم الدولة
أمير نجران: خدمة القرآن الكريم واجبة وفي بلادنا أوجب
سعود بن نايف: القيادة حريصة على الدعم السكني للمواطن
اتفاقية لتجويد الخدمات الصحية بالحدود الشمالية
وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير جامعة الملك سعود
نائب أمير الرياض يدعو لاستثمار مقومات المنطقة سياحياً
المشروع الإيراني.. توسع وأيديولوجيا يستهدفان الأمن الإقليمي
«الشورى» يطالب بسرعة إنجاز السجل الصحي للأمراض
رئيسا الوزراء والنواب المصريان يستقبلان رئيس مجلس الشورى .. إشادة مصرية بعمق العلاقات بين الرياض والقاهرة وجهود تعزيزها
جامعة الملك فيصل تفتح القبول ببرامج الدراسات العليا
الحوثي يخرق اتفاق السويد برفض تسليم ميناء الحديدة
الأحمر: السودان يقدم تضحيات نـادرة دعمـاً للشـرعـيـة فـي الـيـمـن
اللاجئون الفلسطينيون في سورية يواجهون التهجير القسري
إسرائيل تدمر مخازن أسلحة لحزب الله وإيران في سورية
// يتبع //
06:02ت م
0003