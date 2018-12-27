الرياض 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تعزي أسرة المشعلالمملكة تدين الأعمال الإرهابية في ليبيا وأفغانستان والعراقالانتربول السعودي يستعيد مطلوباً في قضية «شيكات»تقرير مدني مكة على طاولة أمير المنطقةفهد بن سلطان: حظيت بدعم الدولةأمير نجران: خدمة القرآن الكريم واجبة وفي بلادنا أوجبسعود بن نايف: القيادة حريصة على الدعم السكني للمواطناتفاقية لتجويد الخدمات الصحية بالحدود الشماليةوكيل إمارة الرياض يستقبل مدير جامعة الملك سعودنائب أمير الرياض يدعو لاستثمار مقومات المنطقة سياحياًالمشروع الإيراني.. توسع وأيديولوجيا يستهدفان الأمن الإقليمي«الشورى» يطالب بسرعة إنجاز السجل الصحي للأمراضرئيسا الوزراء والنواب المصريان يستقبلان رئيس مجلس الشورى .. إشادة مصرية بعمق العلاقات بين الرياض والقاهرة وجهود تعزيزهاجامعة الملك فيصل تفتح القبول ببرامج الدراسات العلياالحوثي يخرق اتفاق السويد برفض تسليم ميناء الحديدةالأحمر: السودان يقدم تضحيات نـادرة دعمـاً للشـرعـيـة فـي الـيـمـناللاجئون الفلسطينيون في سورية يواجهون التهجير القسريإسرائيل تدمر مخازن أسلحة لحزب الله وإيران في سورية// يتبع //06:02ت م0003