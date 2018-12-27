وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان (قوائم الإرهاب): لم يعد خافياً ما تقوم به جماعة الإخوان الإرهابية من زرع الفوضى في البلاد العربية والإسلامية، بمساندة لاعبين آخرين مثل حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وطهران، ومحاولاتهم الدائمة لزعزعة الاستقرار في المنطقة وتنفيذ أجنداتهم الإرهابية بأساليب تحمل بصماتهم في كل مرة.وبينت : ويصادق على ذلك ما قاله الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، خلال شهادته أمس (الأربعاء) أمام الدائرة الـ11 بمحكمة جنايات القاهرة، التي تنظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام الحدود الشرقية». إن حركة حماس منشقة وجزء من جماعة الإخوان، وخططا معا لإثارة الفوضى في مصر، إذ كانت هذه التحركات مرصودة من جانب جهاز أمن الدولة والمخابرات المصرية.وأوضحت : ما يهمنا هو أن قوائم المنظمات الإرهابية والدول المحرضة على الفوضى باتت مرسومة ومعروفة لدول العالم، كانت آخرها قطر المعزولة، حتى تذعن لشروط الدول الداعية لمكافحة الإرهاب السعودية ومصر والإمارات والبحرين، وتكفي المنطقة وشعوبها شر دسائسها وتمويلها للمتطرفين وإيوائهم.واختتمت : ولا عجب أن تترسم صورة ذهنية سلبية عن الإسلام لدى الكثير من غير المسلمين، بسبب أفعال هذه المنظمات والحركات الإرهابية التي تتحرك تحت غطاء الدين، ولا هم لها سوى تدمير المجتمعات وتمزيق الدول.// يتبع //06:02ت م0004