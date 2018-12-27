وكتبت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (الحفاظ على المكتسبات ) : عكست الأرقام التي حملها التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام 1438/ 1439هـ والذي تسلمه خادم الحرمين الشريفين أول من أمس عزم الدولة على المضي قدماً في حربها على الفساد بكافة صوره وأشكاله.النتائج التي أشار إليها تقرير الديوان كشفت عن ارتفاع كبير فيما تم تحصيله من أموال وتوريده وتوفيره للخزينة العامة، حيث بلغ مجموعها التسعة مليارات ريال، وهو مبلغ يعادل أربعة أضعاف ما تحقق في العام السابق، في حين بلغت جملة المبالغ التي طالب الديوان بتحصيلها نحو ثمانية وثلاثين مليار ريال وهو ما يعادل ضعفي ما كان الأمر عليه في العام 1437 / 1438 هـ.وواصلت : هذه المؤشرات مجتمعة تؤكد أن سياسة الحفاظ على الاقتصاد الوطني وتعزيز كفاءة الإنفاق وإيقاف الهدر المالي بدأت تؤتي ثمارها، الأمر الذي انعكس على أداء الأجهزة الحكومية وخدماتها، وهو ما يلمسه كل مواطن يستفيد بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع هذه الجهات.تطوير الأجهزة الرقابية والحرب على الفساد العام، قضيتان تمثلان محورين وضعهما خادم الحرمين الشريفين في مقدمة الأولويات منذ توليه مقاليد الحكم، وشكلت من أجلهما لجنتان يرأسهما سمو ولي العهد، وهو ما يعني إشراف القيادة بشكل مباشر على أعمال أجهزة الرقابة على أداء الحكومة ورسم السياسات الكفيلة بترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة واحترام النظم واللوائح لتحقيق الانضباط المالي والإداري من جهة، وحفظ المال العام من جهة أخرى.وبينت : حماية المكتسبات الوطنية والممتلكات العامة مسؤولية كبرى تتطلب جهوداً كبيرة لا يمكن تحقيقها إلاّ من خلال تعاون الجميع سواء موظف الدولة أو المواطن الذي يمثل محور التنمية وأساسها وهدفها النهائي، وهذا المعيار -مشاركة الجميع في أداء الأمانة- كما هو معروف يمثل أحد أهم المعايير للمواطنة الصالحة ومؤشراً دقيقاً على حرص المواطن على إعلاء مصلحة الوطن وتقديمها على المصالح الشخصية، وهو ما يأتي امتداداً للواجب الشرعي الذي يفرضه الدين الحنيف في هذا الإطار.وختمت : ما أشار إليه تقرير ديوان المراقبة العامة أمر يسعد كل مواطن مخلص ويحمله مسؤولية مضاعفة في الحفاظ على المكتسبات العامة وترشيد استخدام المال العام وتعظيم مردوده على اقتصادنا الوطني، وهو المسؤولية التي تحقق توجيهات القيادة وتكمل دور الأجهزة الرقابية وصولاً إلى كل ما من شأنه تحقيق التنمية المستدامة للوطن والرخاء للمواطن.// انتهى //06:02ت م0006