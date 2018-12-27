طرابلس 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج ورئيس مجلس الدولة خالد المشري و محافظ مصرف ليبيا المركزي صديق الكبير، وتم خلال اللقاء بحث تسهيل الترتيبات المالية لهذا العام 2018، والترتيبات المالية للعام القادم 2019، ومراجعة التقدم في الإصلاحات الاقتصادية وسبل تطويرها.وأشارت إلى إدانة مجلس النواب الليبي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي طال مقر وزارة الخارجية بطرابلس وراح ضحيته 3 قتلى فضلاً عن 21 جريحًا، موضحًا أن أيادي الإرهابيين والظلاميين الآثمة تحاول ضرب أمن بلادنا وشعبنا من خلال مثل هذا الأعمال الإرهابية التي تطال كافة أنحاء الوطن.وتطرقت إلى دعوة المجلس الأعلى للدولة إلى توفير الدعم اللازم لوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، والأجهزة التابعة لها، مستنكرًا الهجوم الذي استهدف مبنى وزارة الخارجية، مطالبًا بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمحاسبة المتورطين، والحيلولة دون تكرار مثل هذه الحادثة.وأخبرت عن اجتماع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج مع وزير الداخلية فتحي باشاغا ومسؤولي الأجهزة الأمنية بحضور مستشار السراج للأمن القومي تاج الدين الرزاقي، وناقش الاجتماع الترتيبات التنفيذية المتخذة لتأمين سلامة المواطنين، مؤكدًا ضرورة مواجهة الإرهابيين والخارجين عن القانون بكل حزم وقوة.وبينت دعوة أحزاب ليبية مختلفة في بيانات منفصلة، إلى فرض الأمن وإنهاء الانقسام السياسي ، داعين إلى ضرورة توحيد المؤسسات الأمنية، وإنهاء الانقسام السياسي، مؤكدين أن ذلك يسهم في توفير مناخ ملائم لقوى الشر والإرهاب.ونقلت صحف ليبيا إدانة سفارتي أمريكا وفرنسا الهجوم الإرهابي الذي وقع على مقر وزارة الخارجية في طرابلس، مقدمة تعازيهما لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، معلنة تضامنهما مع جميع الليبيين في محاربتهم للإرهاب.// انتهى //07:38ت م0008