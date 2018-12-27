نجران 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسأقام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، أمس بالتعاون مع المديرية العامة للشرطة، ومديرية الدفاع المدني بالمنطقة برنامجاً دعوياً لمنسوبي قطاعات الأمن العام بالمنطقة.وأبان مدير عام الفرع، عبد الرحمن بن سعد العصيمي أن البرنامج شمل مديرية الشرطة، والدوريات الأمنية، وإدارة المرور، وإدارة أمن الطرق، وبقية مراكز الشرطة، إلى جانب كل من مديرية الدفاع المدني والجوازات، موضحاً أن ذلك يأتي ضمن جهود فرع الوزارة ومركز الدعوة بالمنطقة، في إيصال رسالة الدعوة وفق منهج يقوم على الوسطية والاعتدال إلى شرائح المجتمع كافة بما فيهم رجال الأمن.// انتهى //08:41ت م0009