جدة 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسأقامت الهيئة العالمية للكتاب والسنة التابعة لرابطة العالم الإسلامي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية في جمهورية مصر العربية، ملتقى الإعجاز العلمي في القرآن والسنة لمعلمي ومعلمات المرحلة الثانوية.وأوضح الأمين العام للهيئة العالمية للكتاب والسنة الدكتور عبدالله بصفر, أن الملتقى الذي أقيم بتوجيه من معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى, خلال الفترة من 18 إلى 19 ديسمـبر 2018م، حظي بمشاركة 500 معلم ومعلمة من المرحلة الثانوية التابعين لوزارة التربية والتعليم بمصر، ومشاركة نخبة من العلماء المتخصصين في المجالات العلمية المختلفة.من جانبهم , أشاد المشاركون في الملتقى بالدور الذي تقوم به رابطة العالم الاسلامي عبر الهيئة العالمية للكتاب والسنة في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية والعناية بعلومهما في شتى بقاع الأرض من خلال ما تقدمه من برامج وأنشطه ودورات كان لها أكبر الأثر في زيادة الاهتمام بالقرآن وعلومه.// انتهى //09:33ت م0011