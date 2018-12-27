حائل 20 ربيع الثاني 1440هـ الموافق 27 ديسمبر 2018م واسكثف فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل جولاته الرقابية على دور الإيواء من فنادق وشقق مفروشة بالمنطقة ، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للنزلاء ومناسبة الأسعار ومستوى النظافة والسعوده بهذه المنشآت لخدمة زوار المنطقة خلال إجازة منتصف العام الدراسي.وأوضح مدير الفرع المهندس زياد بن عيادة المصيول أن الجولات التي نفذت أمس سجلت عدداً من المخالفات شملت انتهاء بعض التراخيص, وتدني في مستوى الخدمة, مؤكداً حرص الهيئة على تحقيق معادلة الجودة في الخدمة والسعر المناسب لتمكين زوار المنطقة من الاطلاع على المقومات السياحية التي تزخر بها المنطقة خلال الإجازة, داعياً المواطنين والزوّار للاتصال على هاتف مركز الاتصال السياحي 19988 على مدار الساعة عند ملاحظة أي مخالفة أو شكوى أو استفسار.// انتهى //09:49ت م0012