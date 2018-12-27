جدة 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسأطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, تنبيهاً متقدماً يفيد بهطول أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة, تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية.وشمل التنبيه محافظة جدة وذهبان والكامل وخليص والأجزاء المجاورة لها ، وذلك ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر من اليوم نفسه.// انتهى //10:02ت م0015