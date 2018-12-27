الرياض 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسعقد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب أمس, اجتماعه الثامن خلال الدورة الحالية, برئاسة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس المجلس الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وذلك بمقر المركز الوطني للقياس " قياس" .ونوه المجلس بالدعم الذي تحظى به الهيئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – لتمكينها من الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 في قطاعي التعليم والتدريب بالتكامل مع كافة الأجهزة الحكومية والمؤسسات التعليمية والتدريبية في المملكة.وأشاد المجلس بالجهود الكبيرة التي بُذلت في الهيئة خلال العام المنصرم التي استعرضها أمام المجلس عدد من قيادات الهيئة, وتمثلت في نجاح المؤتمر الدولي لتقويم التعليم 2018، ونتائج الاختبارات الوطنية, وتقويم المدارس, ودراسة السنة التحضيرية, والعديد من المبادرات والبرامج التي اتفقت مع منطلقات رؤية المملكة 2030 .وأكد المجلس ضرورة نشر وتفعيل نتائج وتوصيات المؤتمر الدولي لتقويم التعليم 2018 الذي نظمته الهيئة في الفترة من 4 - 6 ديسمبر الذي حقق حضورا فاق 13 ألف مشارك، ووافق المجلس على استمرار الفعاليات والورش التدريبية المرتبطة بموضوع المؤتمر (مهارات المستقبل).واطلع المجلس على تقرير موجز عن نتائج الاختبارات الوطنية للعلوم والرياضيات التي عقدتها الهيئة ممثلة بالمركز الوطني للقياس، كما تم الاطلاع على تقرير تقويم المدارس الذي طبق على عينة ممثلة من المدارس الحكومية والأهلية في المملكة.كما اطّلع المجلس خلال الاجتماع على التنظيم الجديد للهيئة الصادر بقرار من مجلس الوزراء الذي تضمن اشتمال مسمى الهيئة على قطاع التدريب المهني والتقني، كما اتخذ المجلس عدداً من القرارات والتوجيهات ذات العلاقة بعمل الهيئة ومراكزها، واختتم بالتأكيد على أهمية مواصلة الجهود؛ لتحقيق المهام التي جاءت ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة.الجدير بالذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب هي المرجع الوطني في التقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب، وهي جهة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتعنى بتعزيز مخرجات التعليم والتدريب ومساهمتها في الاقتصاد والتنمية الوطنية، من خلال مسؤوليات محددة، وترتكز بشكل رئيسي في بناء معايير المناهج وإجراء الاختبارات والتقويم والاعتماد المؤسسي والبرامجي وتسجيل المؤهلات والجهات المانحة في التعليم والتدريب وإصدار الشهادات والرخص المهنية وفق ذلك.// انتهى //10:02ت م0016