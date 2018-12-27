نجران 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسأقامت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران، ممثلة في فرع محافظة شرورة، بالتعاون مع كلية العلوم والآداب بجامعة نجران بالمحافظة، أمس دورة بعنوان "التخاطب والعلاج الوظيفي لاضطرابات النطق والكلام، وذلك بقاعة الأمير مشعل بمستشفى شرورة العام.واشتملت الدورة التي تستهدف أهل وأسر ذوي الاحتياجات الخاصة على العديد من المحاور منها كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في التخاطب وتعديل السلوك والعلاج الوظيفي، وكيفية تطوير مهاراتهم بما يمكنهم من ممارسة حياتهم بكل يسر و سهولة، وتأتي الدورة ضمن البرامج التي تقدمها الغرفة لفتح باب المشاركة الاجتماعية مع جميع شرائح المجتمع.// انتهى //10:02ت م0017