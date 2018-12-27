إسلام آباد 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم اتفاق باكستان وروسيا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ومواصلة التشاور بشأن الأمن الإقليمي والقضايا الإقليمية المشتركة وعلى رأسها السلام في أفغانستان.وأخبرت عن تأييد دول المنطقة للجهود التي تبذلها باكستان لدعم عملية التسوية السياسية الأفغانية لضمان الأمن الدائم في أفغانستان.وتابعت الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية لاحتواء الأزمة الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين في سوق الأسهم.أمنياً أخبرت الصحف عن نجاح الشرطة الباكستانية في إحباط هجوم إرهابي في مدينة كوجرانواله بإقليم البنجاب شرقي باكستان.واهتمت كذلك بتعهد قيادة الجيش الباكستاني بمواصلة العمليات الأمنية والعسكرية للقضاء على الإرهاب الداخلي، وضمان أمن مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.وتطرقت إلى الحوادث التي سببها الضباب الدخاني المسيطر على إقليم البنجاب والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.أفغانياً أشارت صحف باكستان إلى قرار السلطات الأفغانية عن تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة أبريل المقبل لعدة أشهر، ومقتل خمسة مسلحين بغارات جوية شنتها قوات العمليات الخاصة الأفغانية على ولايتين شرقي أفغانستان.وتناقلت أيضاً إعلان حالة الطوارئ في عدد من المدن الهندية بسبب موجة البرد المصحوبة بضباب دخاني.// انتهى //10:51ت م0026