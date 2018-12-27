رام الله 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر شروع دولة فلسطين بتقديم طلب العضوية الدائمة في الأمم المتحدة خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى نيويورك منتصف الشهر المقبل، خلال تسلمه لرئاسة مجموعة (الـ77+ الصين).وأشارت إلى تحذير أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، من تمرير مخططات الاستيطان وتهويد القدس وقتل المزيد من أبناء الشعب الفلسطيني وارتكاب عمليات تطهير عرقي، لخدمة الدعاية الانتخابية الإسرائيلية المزمع إجراؤها في نيسان المقبل.وسلطت الضوء على التقرير الصادر عن مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير والذي وثق حصيلة ضحايا انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بدء المسيرات السلمية على طول حدود قطاع غزة منذ أكثر من 8 أشهر.وتحدثت صحف فلسطين عن اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتحذيرات وزارة الخارجية الفلسطينية من تداعيات ونتائج التصعيد الاستيطاني الذي يتزامن عادة مع الحملة الانتخابية بين الفرقاء السياسيين الإسرائيليين، خاصة نتائجه الكارثية على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، بما في ذلك فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة إلى جانب إسرائيل.// انتهى //10:55ت م0027