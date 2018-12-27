طوكيو 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسصعد المؤشر نيكي الياباني اليوم مبتعدا عن أدنى مستوياته في 20 شهرا بعد أن انتعشت الأسهم الأمريكية بقوة من خسائر حادة تكبدتها في وقت سابق من الأسبوع الحالي.وأغلق المؤشر القياسي مرتفعا 3.88% إلى 20077.62 نقطة مسجلا أكبر مكاسبه ليوم واحد بالنسبة المئوية منذ نوفمبر 2016.وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 4.9 % إلى 1501.63 نقطة إثر انخفاضه إلى 1408.89 نقطة يوم الأربعاء وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2016.// انتهى //10:57ت م0028