إسلام آباد 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسأعلنت الشرطة الباكستانية عن مقتل أحد رجالها وإصابة آخر بهجوم نفذه مسلحون مجهولون في مدينة كراتشي جنوب باكستان.وأوضح مسئول أمني باكستاني اليوم أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار في وقت متأخر من الليلة الماضية على دورية للشرطة في حي جوليمار بكراتشي ما أدى إلى مقتل أحد رجال الشرطة وإصابة آخر.وأضاف أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الهجوم وشنت عملية تمشيط للبحث عن المسلحين الذين نجحوا في الفرار، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى.// انتهى //11:20ت م0032