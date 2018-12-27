الدمام 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واستنطلق غدا، فعاليات مهرجان"همم" المجتمعي لذوي الإعاقة وأسرهم، تحت شعار"تمكين، شمولية، مساواة"، بمشاركة 40 جهة حكومية وخاصة من الجهات ذات العلاقة في مجال الإعاقة، ويستمر لمدة خمسة أيام، وذلك في الصالة الخضراء الرياضية بالدمام.وأوضحت صاحبة السمو الأميرة مشاعل بنت عبدالمحسن بن جلوي رئيسة مجلس إدارة جمعية "همم" لأسر ذوي الإعاقة، أن الجمعية تهدف من خلال إقامة هذا المهرجان إلى تفعيل اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والسعي لدمجهم وأسرهم في المجتمع بالمشاركة في مثل هذه الفعاليات، إضافة لتنمية روح التواصل المعرفي الفعال بينهم وبين مختلف أفراد المجتمع وجهاته بالقطاعين الحكومي والخاص، مما ينعكس إيجابيا على أسلوب وحياة ذوي الإعاقة وأسرهم، منوهة بأهمية تعزيز الوعي المجتمعي بما يتعلق بأصحاب الهمم، وكيفية مساعدتهم وتأهيلهم لتجاوز كافة الصعوبات التي يواجهونها.من جانبه، أشارت المدير التنفيذي لجمعية "همم" نجلاء الخالدي، إلى أن المهرجان تشارك فيه 40 جهة حكومية وخاصة مهتمة في مجال الإعاقة ستقدم خلالها فعاليات توعوية ورياضية وترفيهية متنوعة، متضمناً المهرجان أركاناً تثقيفية وعيادات متنقلة للفحص والاستشارات، وميادين داخلية وخارجية، وأيضا المسرح التفاعلي ونادي همم للأطفال والألعاب العائلية، ومضمار سباق الجري، وأركان المواهب الإبداعية والتصوير، إضافة إلى ملاعب لكرة القدم والسلة، وكرنفال همم والسيارات العجيبة، والجلسات الشعبية، والأسر المنتجة، ومراكز تجارية مختصة بالإعاقة، لافتة إلى أن المهرجان بدعم من الهيئة العامة للرياضة ممثلة بالاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، الهادفة لدمج أصحاب الهمم بالمجتمع وتنمية قدراتهم بمختلف المجالات الحياتية.// انتهى //11:28ت م0033