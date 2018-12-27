الرياض 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واساستقبل فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بمقر المشيخة بالقاهرة أمس , معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والوفد المرافق لمعاليه الذي يزور جمهورية مصر العربية حالياً.وأعرب شيخ الأزهر في مستهل الاستقبال عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله -على الحفاوة الكبيرة التي لقيها فضيلته خلال زيارته للمملكة مؤخراً، داعيا الله عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها وعلماءها من كل مكروه.وأكد الطيب على قوة العلاقة التي تجمع الأزهر الشريف والمملكة العربية السعودية، معربًا عن تقدير الأزهر والشعب المصري للمملكة، وللدور الذي تقوم به في خدمة الإسلام والمسلمين.من جانبه أبدى معالي الدكتور عبد الله آل الشيخ تقديره الكبير للأزهر الشريف باعتباره أهم منارات وركائز العلم والفكر الإسلامي في العالم، مؤكداً أن مواقف الأزهر وفضيلة شيخ الأزهر الداعمة لقضايا الأمة والساعية لخير الإنسانية، تشكل ركيزة أساسية لكل دعاة السلام والتعايش والحوار في العالم.وفي نهاية الاجتماع تم تبادل الهدايا التذكارية، حيث أهدى شيخ الأزهر درع الأزهر الشريف لرئيس مجلس الشورى، تقديراً لمواقف المملكة العربية السعودية في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.حضر الاستقبال أعضاء مجلس الشورى المرافقين لمعاليه عساف أبو اثنين , والدكتور زهير الحارثي, ورئيس القسم الاقتصادي الوزير مفوض في سفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة فهد العيسى ,كما حضره من الجانب المصري وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس, ومستشار شيخ الأزهر محمد عبدالسلام .// انتهى //11:30ت م0034