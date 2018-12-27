الجنادرية 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسشهد ركن البوابة الوطنية للعمل (طاقات) في جناح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إقبالاً كبيراً من زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 33)، وارتكزت جل التساؤلات على آلية التسجيل في البرامج المتنوعة التي ينفذها الصندوق و الخدمات النوعية التي تقدمها البوابة الوطنية للعمل "طاقات".وأكد نائب المدير العام لقطاع العمليات التشغيلية المساندة في صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد القحطاني ، أثناء تفقده جناح الصندوق أمس، أن القائمين على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) www.taqat.sa، يعكفون باستمرار على تطويرها لتمكين العملاء من الوصول إليها بيسر وسهولة.وتجمع البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال، وتتيح خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفعالية لزيادة استقرار وتطوير القوى الوطنية العاملة، حيث تعرض البوابة الفرص الوظيفية المتنوعة لأبناء وبنات المملكة، من خلال منصة إلكترونية شاملة لسوق العمل.وتتيح بوابة (طاقات) بحلتها الجديدة ‏لأصحاب الأعمال البحث السلس عن الكفاءات الوطنية المؤهلة لتحقيق أهدف منشآتهم.وتشمل بوابة (طاقات) مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تتضمن آلياته التسجيل، وإدارة السيرة الذاتية، وإدارة التقديم على الفرص الوظيفية، وإدارة الاستفادة من البرامج، وإدارة خدمات العملاء، وإدارة خدمات التدريب، وآليات المواءمة الإلكترونية، وإدارة قنوات التوظيف.يشار إلى أن "طاقات"، مبادرة وطنية أنشئت لتكون أكبر منصة لسوق العمل في المملكة، وتشتمل على أهم خدمات سوق العمل المرتبطة بالتدريب والتوظيف والتأهيل، حيث ترتكز رسالة "طاقات"، على تقديم وتبادل خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفعالية؛ لزيادة استقرار وتطوير القوى العاملة.وتوفر البوابة الوطنية للعمل "طاقات" عديدًا من الخيارات أمام طالبي العمل من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى، وذلك في إطار الحرص على توفير فرص توظيف مجدية لأبناء وبنات الوطن من الباحثين والباحثات عن عمل، وخدمة أصحاب العمل ومنشآت القطاع الخاص في توفير موارد بشرية وطنية منتجة.// انتهى //11:30ت م0035