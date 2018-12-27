الرياض 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسنظم مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة مؤخراً الدورة التدريبية السابعة لأطباء زمالة القلب شارك فيها نخبة من المختصين بأمراض وجراحة القلب من أطباء وفنيين.وأوضح استشاري طب قلب الكبار بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة الدكتور عبد الرحمن بن مشعان المغيري، أن الدورة التعليمية التي استمرت ثلاثة أيام تهدف إلى تهيئة وتحضير أطباء زمالة القلب لاجتياز اختبارات الزمالة القلبية السعودية والعربية، مشيراً إلى أنه تم اعتمادها بمعدل (25) ساعة تدريبية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.وبين أن هذه الدورة تعقد سنوياً وتأتي ضمن ما يقوم به المركز في سبيل تأهيل وتطوير الكوادر الطبية لمواكبة أحدث المستجدات في مجال طب وجراحة القلب، حيث دأب المركز على إقامتها من عام 2012 م وأبدت نجاحاً كبيراً وتركت انطباعا جيداً لدى الأطباء المشاركين بعد أن حققت نسبة حضور عالية.// انتهى //12:48ت م0056