الخليل - نابلس 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خمسة شبان فلسطينيين من محافظتي الخليل ونابلس.وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة شرق محافظة نابلس، واعتقلت شابًا فلسطينيًا، كما داهمت بلدة عصيرة الشمالية، واعتقلت آخر.وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية، ثلاثة شبان فلسطينيين من محافظة الخليل.// انتهى //12:59ت م0057