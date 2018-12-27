القاهرة 20 ربيع الآخر 1440 الموافق 27 ديسمبر 2018م واسيشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، في الاجتماع الرباعي الثاني على مستوى وزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات بمصر والسودان، والمقرر عقده في وقت لاحق اليوم بالخرطوم. ‬‪ وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، في تصريح له اليوم عن زيارة الوزير شكري اليوم للخرطوم سوف تشهد أيضا عقد اجتماع ثنائي بين وزيري خارجية البلدين، منوهًا بأن تلك الاجتماعات تأتي في إطار التواصل الدائم بين الجانبين على جميع المستويات، في ضوء توجيهات قيادتي البلدين بدعم العلاقات الثنائية وتطويرها في المجالات كافة.ولفت إلى أن الاجتماعات سوف تتناول جميع جوانب التعاون المشترك بين البلدين، ومتابعة تنفيذ نتائج اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة التي عقدت برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير في أكتوبر الماضي، وذلك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لآفاق أرحب بما يرقى لتطلعات شعبي البلدين .// انتهى //13:02ت م0059