حائل 20 ربيع الثاني 1440هـ الموافق 27 ديسمبر 2018م واسأقيم بميدان الفروسية بمنطقة حائل أمس حفل السباق العاشر للموسم الحالي على دعم خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ وتكون من خمسة أشواط مسافتها 1400م, وذلك بحضور عدد من محبي رياضة الفروسية في المنطقة .وسلّم مدير ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي كأس دعم خادم الحرمين الشريفين وجائزة الشوط الخامس الرئيسي لمالك الجواد "باجل العز" سلطان صالح الطلاع كما سلم جائزة الشوط الأول لخيالة المنطقة لدرجة مفتوح أفراس لمالك الفرس " إمامة " عبدالله راشد الشمري .وحقق الجواد "المعصم" للمالك بشير عرابي البلوي جائزة الشوط الثاني فيما حصل الجواد " السماوي " لإسطبل الحمدانيات على المركز الأول في الشوط الثالث للدرجة المبتدئة وفي الشوط الرابع حقق الجواد " الكسر للمالك والمدرب أنور أحمد المرشدي المركز الأول .// انتهى //13:03ت م0060