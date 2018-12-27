الرياض 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسأصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat)، نتائج مسح البيئة الاقتصادية الصناعية لعام 2017م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa.وتضمن الإصدار النتائج التي تتعلق بكمية المياه المستهلكة في (المنشآت الاقتصادية الصناعية) بمصادرها المختلفة، وكذلك المخلفات الناتجة عن النشاطات الاقتصادية الصناعية وطرق التخلص منها، كما تضمنت نتائج المسح أنواع الطاقة المستخدمة في المنشآت الاقتصادية الصناعية.وأظهرت نتائج مسح البيئة الاقتصادية الصناعية أن 97% من المنشآت الاقتصادية الصناعية تقوم بشراء المياه التي تستهلكها، وأن كمية المياه المشتراة المستهلكة في هذه المنشآت خلال عام (2017م) بلغت نحو (978 مليون متر مكعب).وكشفت نتائج المسح المتعلقة بالمخلفات الناتجة عن نشاطات (المنشآت الاقتصادية الصناعية) بأنها بلغت نحو (20.2) مليون طن، وأن ترتيب تلك المخلفات كان على النحو التالي: كانت مخلفات المواد الكيماوية الصلبة هي الأكبر بين المخلفات بنسبة بلغت 36%، تلتها مخلفات المواد الكيماوية السائلة بنسبة وصلت إلى 12%، ثم مخلفات المعادن الحديدية بنسبة بلغت 10%، وأخيرًا مخلفات المعادن غير الحديدية بنسبة وصلت إلى 6%.كما أبرزت نتائج مسح البيئة الاقتصادية الصناعية لعام 2017م أن أكثر أنواع الطاقة التي تم استخدامها في المنشآت الاقتصادية الصناعية خلال عام 2017م كانت الغاز الطبيعي بنسبة (66%)، والديزل بنسبة (18.7%)، بينما البنزين 91 بنسبة (10.3%).يذكر أن أنواع الطاقة المستخدمة في المنشآت الاقتصادية الصناعية هي الغاز الطبيعي ويمثل (66%)، الديزل (18.7%)، البنزين 91 (10.3%)، غاز الطبخ (2.2%)، النفط الخام (1.9%)، والبنزين 95 (0.7%).// انتهى //13:03ت م0061