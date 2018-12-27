الظهران 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسانطلقت اليوم فعاليات المخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة " مسبار 2 "، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وتنظمه جمعية بناء لرعاية الايتام بالمنطقة الشرقية، وتستضيفه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، لمدة عشرة أيام، بمشاركة 20 جمعية من جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة، وذلك بمقر الجامعة بالظهران.وأكتمل وصول 80 طالباً للمنطقة الشرقية يمثلون جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة للمشاركة في المخيم، وستكون مشاركة الطلاب المميزين في المرحلة الثانوية في النسخة الثانية من المخيم في 8 مسارات، تتضمن المسارات العلمية علوم الفضاء والطيران والابتكار والروبوت والتوستماستر، والمسارات الإثرائية الفن والإعلام والرياضة والتجارب العلمية ,التي تهدف إلى تعزيز المهارات الحياتية والوظيفية والتدريبية، وتتواكب مع مهارات القرن الواحد والعشرين مما يفتح الآفاق لهؤلاء الشباب لخلق فرص واعدة في المستقبل سواء في التعليم الجامعي والتخصصات العلمية والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 .ورفع عضو مجلس الشورى مدير عام جمعية بناء لرعاية الأيتام عبدالله بن راشد الخالدي الشكر لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على رعايته للمخيم وتشريف سموه للحفل الختامي الذي سيقام يوم الخميس القادم، بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن .وأضاف الخالدي أن المخيم العلمي الثاني يأتي بعد نجاح نسخته الأولى الذي أقيم مطلع العام الحالي 2018م, بمشاركة 40 أبناً من جمعيات الايتام بالمملكة حقق الأبناء خلالها الكثير من الإنجازات والعمل على مشروعات لكل مسار من مسارات المخيم المتضمنة " علوم الفضاء والطيران، الابتكار، الروبوت والتوستماستر"، إضافة إلى اكتسابهم عددًا من المهارات في التواصل والحوار واتخاذ القرار وحل المشكلات ومهارات العمل ضمن فريق، مؤكدا تأثيره الإيجابي الملموس على المشاركين في المخيم الماضي لما تضمنه من مسارات علمية مبتكرة راعت الجوانب العلمية للمشاركين والفروقات الفردية واختيار المسار المناسب لكل مشارك .// انتهى //13:10ت م0064