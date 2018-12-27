الجنادرية 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واستشهد ساحة الألعاب بالركن الكشفي في جناح وزارة التعليم بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 33، إقبالاً وحضوراً من الأطفال، حيث يستمتعون بالألعاب الكشفية التي يقدمها القادة الكشفيين وعرفاء الطلائع بأسلوب تربوي شيق يؤكد أن الالعاب الكشفية لا تهدف إلى تحقيق المتعة والمرح فحسب، بل ترمي إلى تحقيق تعليم وتدريب الفتية والصغار بطريق غير مباشر بعيداً عن النمط المدرسي الروتيني وباستعمال أسلوب مشوق ومحبب إلى النفس.وأكد المشرف على ساحة الألعاب بالركن الكشفي القائد الكشفي خالد بن عبدالعزيز العيسى، أن الألعاب الكشفية التي يقدمونها بالمهرجان وضعت لتتناسب مع مراحل سنية معينة، وفق معطيات معينة لتحقيق جملة من الأهداف من أهمها تدريب المشاركين على قيمة الأخذ والعطاء، والعمل الجماعي والتعاون واكتساب الخصال الحميدة كالتسامح والإيثار وحب الخير للآخرين.ونوه العيسى بما شاهده من تشجيع من أولياء الأمور لأطفالهم لممارسة تلك الألعاب إدراكاً منهم لأهميتها في اكتشاف الطفل لنفسه ومواهبه والمرح وتعزيز الثقة لديه.// انتهى //13:10ت م0065